Confira a previsão do tempo para o fim de semana de aniversário de Atibaia

Nesta sexta-feira (23) e durante todo o fim de semana de celebração do aniversário de 358 anos de Atibaia, a cidade deve permanecer com tempo firme. O sol aparece com variação de nebulosidade que vai se dispersando até o domingo (25).

Junto com a radiação solar, as temperaturas, no primeiro fim de semana do inverno de 2023, devem subir. As madrugadas serão um pouco menos frias e as tardes mais quentes. Também não há previsão de chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (23), uma massa de ar seco atua sobre a região, garantindo tempo firme. O sol brilha o dia todo e não há expectativa de chuva. Máxima de 25º e mínima de 12º.

No sábado (24), aniversário de 358 anos de Atibaia,a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 25º e mínima de 11º.

Para o domingo (25), a expectativa também é de predomínio de sol, sem condições para a formação de nuvens de chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

Na segunda-feira (26), o sol também aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 11º.

A previsão para a terça-feira (27) é de sol entre poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather