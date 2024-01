Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

As áreas de instabilidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul e uma frente fria que está quase parada no litoral capixaba deixam o tempo muito instável em quase toda a Região Sudeste.

Em Atibaia, o sol aparece na maior parte do dia, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, nesta quarta (3), quinta (4) e sexta-feira (5). No sábado, o sol volta a predominar e o fim de semana deve ser de calor.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (3) será de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 28º e mínima de 18º.

A quinta-feira (4) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 30º e mínima de 19º.

Para a sexta-feira (5), a expectativa é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 29º e mínima de 18º.

O sábado (6) deve ser de predomínio de sol com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 30º e mínima de 18º.

A expectativa para o domingo (7) é de predomínio de sol e calor. Máxima de 33º e mínima de 19º.