Confira a previsão do tempo pra esta semana em Atibaia

O estado de São Paulo vai viver uma semana com grande variação das condições do tempo. A semana começa com calor e vai terminar com possibilidade de recorde de frio e geada. Uma grande frente fria vai passar pelo estado provocando mudanças no tempo em todas as regiões paulistas.

Esta segunda (26) deve ser marcada por sensação de calor à tarde. Mas uma grande frente fria já começou a mudar o tempo no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (27), ela chega a São Paulo, aumentando a nebulosidade e a velocidade dos ventos. Mas é durante a quarta-feira (28), que as áreas de instabilidade desta frente fria se espalham sobre a região, provocando pancadas de chuva em todas as regiões paulistas.

A chuva não vai tirar o estado de São Paulo do quadro de seca e apenas alivia a secura do ar por pouco tempo. Uma brusca queda da temperatura começará ser sentida durante a quarta-feira (28), e persistirá até o fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (26), o sol brilha o dia todo, sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 13º.

Na terça-feira (27), a nebulosidade aumenta um pouco, mas ainda não deve chover. À tarde, a sensação será de calor. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Na quarta-feira (28), uma forte frente fria chega à região. O céu fica nublado, pode chover a qualquer hora e a temperatura cai bastante. Máxima de 13º e mínima de 6º.

Na quinta-feira (29), a nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer. Mas uma forte massa de ar frio de origem mantém a temperatura baixa. Máxima de 13º e mínima de 3º.

Na sexta-feira (30), o ar frio de origem polar ainda vai atuar com muita força sobre a região. O sol predomina, mas ainda faz bastante frio. Máxima de 14º e mínima de 6º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather