Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Os ventos quentes vindos do Norte do Brasil garantirão temperaturas mais altas neste último fim de semana do mês de junho.

Já no começo da próxima semana, a passagem de uma frente fria, seguida de uma forte massa de ar de origem polar, avança sobre a região e o mês termina com sensação de frio e possibilidade de geada.

Nesta sexta-feira (25), o sol aparece e o tempo fica firme. Não há expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

No sábado (26), o sol predomina e o tempo fica seco. À tarde, a sensação deve ser de calor. Máxima de 27º e mínima de 13º.

No domingo (27), o sol aparece entre poucas nuvens e ainda não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 13º.

Na segunda-feira (28), a nebulosidade aumenta, mas não deve chover. A temperatura cai um pouco com relação ao fim de semana. Máxima de 24º e mínima de 13º.

Na terça-feira (29), o céu fica nublado e a temperatura cai ainda mais. Máxima de 20º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather