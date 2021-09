Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O padrão de circulação atmosférica vai mudar neste primeiro fim de semana da primavera e vai favorecer o retorno das pancadas de chuva sobre o estado de São Paulo. As condições serão típicas da estação.

A chuva ainda não será generalizada e muito volumosa, de forma geral, mas já volta o risco para temporal.

O tempo não fica fechado, o sol vai aparecer com variação de nuvens ao longo do fim de semana e as temperaturas vão seguir elevadas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (24) o sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 9º.

No sábado (25), o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 28º e mínima de 15º.

O domingo (26) também deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na segunda-feira (27) a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A terça-feira (28), também deve ser de predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather