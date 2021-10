Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Os primeiros dias de outubro serão marcados por bastante chuva em todo o estado de São Paulo. Já a partir desta sexta-feira (1), as condições para pancadas isoladas aumentam e o tempo fica bastante abafado. De forma geral, a chuva irá se concentrar no período da tarde, com risco de chuva moderada a forte.

Nos próximos dias há alerta para chuva forte e volumosa.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (1), será marcada pelo clima úmido e abafado, sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 15º.

No sábado (2), uma mudança na circulação dos ventos vai deixar a região em alerta para temporais. A chuva forte e volumosa pode ocorrer a qualquer momento do dia. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Durante o domingo (3), a chegada de uma frente fria vai aumentar as instabilidades sobre a região. O tempo continua muito abafado, mas pode chover forte entre a tarde e a noite. Máxima de 32º e mínima de 19º.

A segunda-feira (4) será marcada por céu encoberto, com chuva volumosa a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 17º.

A terça-feira (5) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 24º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather