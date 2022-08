Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Uma extensa e forte frente fria avançou na quinta-feira (18) sobre o Brasil. A intensa massa de ar frio que veio com a frente causa uma queda muito acentuada da temperatura nesta sexta-feira (19)sobre a região de Atibaia.

Durante o sábado (20), a temperatura ficará muito baixa o dia todo, com grande sensação de frio em todos os períodos do dia. A sensação térmica deve ser de menos de 10°C em muitas horas. No domingo (21), a nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer, mas a sensação ainda será de frio. Confira!

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (19), áreas de instabilidade associadas a uma massa de ar polar deixam o céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora e temperaturas baixas. Máxima de 13º e mínima de 7º.

No sábado (20), a previsão é de céu nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. A sensação será de frio o dia todo. Máxima de 11º e mínima de 8º.

No domingo (21) as instabilidades diminuem. O sol aparece entre poucas nuvens, mas o ar frio de origem polar mantém as temperaturas baixas. Máxima de 15º e mínima de 10º.

A segunda-feira (22) também deve ser um dia de sol entre poucas nuvens e temperaturas baixas. Máxima de 17º e mínima de 8º.

A previsão para a terça-feira (23) é de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 19º e mínima de 10º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather