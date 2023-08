Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A formação de um sistema de baixa pressão e uma frente fria deverão provocar pancadas de chuva sobre o estado de São Paulo neste fim de semana. No entanto, nesta sexta-feira (18), o tempo ainda fica aberto e com predomínio de sol em Atibaia. As temperaturas se elevam e a sensação será de calor.

No sábado (19) e no domingo (20), o sol deve aparecer entre muitas nuvens e há condições para ocorrência de chuva a qualquer momento do dia, não se descartando pancadas moderadas em alguns momentos. As temperaturas diminuem um pouco.

A tendência é de que no decorrer da segunda-feira (21), o sol apareça, mas há expectativa de chuva fraca e isolada no período da manhã. A partir da noite, o tempo volta a ficar firme.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (18) o sol aparece entre poucas nuvens, faz calor e a umidade do ar fica baixa. Máxima de 30º e mínima de 16º.

O sábado (19) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 15º.

No domingo (20), o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Para a segunda-feira (21), a expectativa é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Na terça-feira (22) o tempo volta a ficar firme, com sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Máxima de 32º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather