Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Nesta sexta-feira (6), o sol aparece com força e a temperatura sobe mais. O calor e o tempo abafado provocam aumento da nebulosidade e pancadas de chuva isoladas e de curta duração à tarde e em parte da noite.

As condições para chuva aumentam no fim de semana e o risco de temporais é maior. Além do calor e do ar úmido que já predomina sobre o estado, uma queda da pressão atmosférica na costa paulista durante o sábado (7) vai facilitar a formação de nuvens carregadas. Além disso, ocorre também a expansão de áreas de instabilidade que crescem no Sul do Brasil.

No domingo (8), o risco de temporais aumenta sobre todas as regiões paulistas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (6) será de sol entre nuvens e calor. Por conta do tempo abafado, podem ocorrer pancadas de chuva rápidas à tarde e à noite. Máxima de 34º e mínima de 19º.

No sábado (7), novas áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento. Máxima de 33º e mínima de 20º.

A expectativa para o domingo (8) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 30º e mínima de 20º.

A segunda-feira (9) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

Para a terça-feira (10), a previsão é de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather