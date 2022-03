Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Uma nova frente fria chega com força ao Brasil, aumentando as condições para chuva forte em São Paulo a partir de quinta-feira (31). Mas além da chuva, o que chama atenção nesta frente fria é a sua massa de ar frio, de origem polar.

Essa massa de ar frio vai fazer a semana terminar com forte queda da temperatura entre quinta (31) e sexta-feira (1). As instabilidades devem seguir até a próxima segunda (4), quando a temperatura começa a se elevar um pouco mais.

Esta quarta-feira (30), será mais um dia quente. Esse calor é chamado “pré-frontal”, aquele que antecede a chegada de uma frente fria. O sol aparece pela manhã, esquenta e a chuva retorna a partir da tarde, mas sem previsão para grandes acumulados. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (31) a frente fria avança e o calor já diminui. O céu fica com muita nebulosidade e há risco de chuva forte e ventania no decorrer do dia. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (1), uma forte frente fria avança do Sul para a costa do Sudeste, ajudando a reforçar as instabilidades e provocando queda acentuada de temperatura no estado. O dia será chuvoso e a sensação será de frio. Máxima de 21º e mínima de 17º.

O sábado (2) será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 23º e mínima de 18º.

A previsão para o domingo (3) é de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Máxima de 26º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather