Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A circulação de ventos mantém nuvens muito carregadas no Sudeste do Brasil e o estado de São Paulo fica em alerta para temporais. As temperaturas ficam mais amenas e, além da chuva forte e persistente, há risco de ventania.

O site Climatempo alerta para muita chuva entre a noite de quarta-feira (21) e a quinta-feira (22). Com os altos volumes acumulados, há risco para alagamentos em diversos pontos.

Apesar da diminuição da chuva na sexta (23) e no sábado (24), os primeiros dias da primavera tendem a ser friozinhos.

A primavera começa nesta quinta-feira (22), às 22h04 pelo horário de Brasília.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (21), uma mudança no padrão da circulação de ventos provoca instabilidades sobre a região. O dia será de sol com muitas nuvens, períodos de 26º e mínima de 16º.

Na quinta-feira (22) uma frente fria chega à região aumentando as instabilidades. Há alerta para muita chuva durante a madrugada, com os altos volumes acumulado e risco para alagamentos. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (23) as instabilidades diminuem. O sol predomina e não há expectativa de chuva. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. Máxima de 25º e mínima de 7º.

O sábado (24) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 24º e mínima de 7º.

A previsão para o domingo (25) é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather