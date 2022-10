Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com tempo firme e gangorra nas temperaturas. Os dias foram marcados por calor à tarde e friozinho à noite. Segundo o site Climatempo, nesta quarta-feira (26), o efeito pré-frontal trará de volta a sensação de calor por todo o estado, ou seja, os ventos do quadrante norte se intensificam, trazendo um ar mais quente do interior do país para o estado paulista. Ressalta-se que o efeito pré-frontal ainda prevalecerá na primeira metade da quinta-feira (27).

Atenção a partir da quinta-feira (27) à tarde, pois a chegada de uma nova frente fria e mais o corredor de umidade que vem da Amazônia trarão de volta os temporais pelo estado de São Paulo, mesmo que de maneira isolada. A chuva pode vir acompanhada por rajadas de vento de mais de 60km/h, raios e até granizo. Situação que se deve repetir no decorrer da sexta-feira (28). Confira!

Nesta quarta-feira (26) o tempo será firme, sob efeito pré-frontal. Não há previsão de chuva e faz calor à tarde. Máxima de 29º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (27), áreas de instabilidade chegam à região. O dia começa com predomínio de sol e calor, mas, a partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 32º e mínima de 15º.

A previsão para a sexta-feira (28) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Noite com muitas nuvens e pancadas de chuva. Máxima de 29º e mínima de 18º.

O sábado (29) deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

No domingo de Eleições (30) a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather