Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A circulação dos ventos, em vários níveis atmosférico, sobre América do Sul mudou e a zona de convergência do Atlântico Sul já se desfez. Porém, o ar quente e úmido ainda predomina sobre o Brasil e muitas áreas de instabilidade crescem sobre quase todo o país, incluindo a região de Atibaia.

Embora haja risco de chuva forte, os períodos com sol aumentam e a temperatura deve aumentar até a sexta-feira (13). O fim de semana deve ser marcado por sol e ventos moderados, o que já indica a maior possibilidade de formação de nuvens carregadas. As pancadas de chuva, tanto no sábado (14), quanto no domingo (15), se concentram mais entre tarde e noite.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (11) deve ser de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora e algumas aberturas de sol. Máxima de 24º e mínima de 17º.

A previsão para a quinta-feira (12) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 17º.

Na sexta-feira (13) o sol também aparece pela manhã. à tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 27º e mínima de 19º.

O sábado (14) deve ser de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 29º e mínima de 19º.

No domingo (15) o sol aparece entre nuvens durante o dia e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather