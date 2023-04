Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Esta semana começa com alta pressão atmosférica, impedindo a formação de nuvens de chuva sobre a faixa leste do estado de São Paulo. As temperaturas voltam a subir de forma gradativa, com previsão de pouca ou nenhuma chuva. Os dias serão mais típicos de outono, com temperaturas mínimas mais baixas em relação à semana passada e máximas ainda um pouco altas, mas sem calor intenso.

A partir de quinta-feira (6) as pancadas de chuva voltam com mais intensidade, especialmente na sexta-feira (7), por influência de outra frente fria em alto-mar e do avanço de instabilidades do Sul do Brasil.

Sexta-feira Santa e Páscoa

O fim de semana de Páscoa será marcado por temperaturas mais amenas, devido à passagem deste novo sistema. Por enquanto, a tendência é de um feriado prolongado com céu mais nublado, algumas aberturas de sol e chuva fraca a moderada.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (3) o sol aparece entre algumas nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 15º.

A terça-feira (4) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 16º.

A previsão para a quarta-feira (5) é de sol e algumas nuvens. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (6), áreas de instabilidade atuam sobre a região e a expectativa é de sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

A sexta-feira santa (7) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 24º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather