Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

Esta quarta-feira (13) começou ensolarada e o destaque do dia é para o calor pré-frontal. Isso porque áreas de instabilidade se aproximam do estado de São Paulo e prometem mudar o tempo a partir de amanhã. Há condições para algumas rajadas de vento no decorrer do dia, com moderada a forte intensidade.

Na quinta-feira (14), uma frente fria avança e faz com que a chuva se espalhe pela região. Há risco para chuva localmente forte, com raios e rajadas de vento. Na sexta-feira (15), esse sistema se afasta, mas há previsão de queda expressiva na temperatura, e a sensação será de frio.

O fim de semana também deve ter mínimas baixas, principalmente no sábado (16), mas a tendência é que a temperatura dispare ao longo do dia.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quarta-feira (13) o sol aparece entre poucas nuvens e faz calor à tarde. Não há previsão de chuva. Máxima de 33º e mínima de 17º.

Na quinta-feira (14), áreas de instabilidade chegam à região e a expectativa é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (15) as instabilidades se afastam e a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Alerta para queda acentuada de temperatura. Máxima de 21º e mínima de 12º.

O sábado (16) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Alerta para a grande amplitude térmica. Máxima de 30º e mínima de 12º.

A previsão para o domingo (17) também é de predomínio de sol, sem chuva. Máxima de 32º e mínima de 16º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather