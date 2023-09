Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

O grande sistema de alta pressão atmosférica que gerou a intensa onda de calor está começando a enfraquecer no decorrer desta quara-feira (27), já facilitando a formação de nuvens carregadas sobre parte do Sudeste. No decorrer do dia, essa combinação ainda de calor e o deslocamento de uma frente fria vão favorecer nuvens muito carregadas sobre o estado de São Paulo. A tendência é que até o meio da tarde ocorram boas aberturas de sol, mas à noite, com a chegada do sistema e a umidade, as temperaturas voltam a cair. Há previsão de pancadas de chuva mais generalizadas e com potencial para temporais na região que inclui Atibaia.

Na quinta-feira (28), as temperaturas seguem mais baixas e o dia mais fresco. A sexta-feira (29) também deve ser de temperaturas um pouco mais amenas, com pancadas de chuva. Já no sábado (30), o sol volta a predominar e as temperaturas entram em elevação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (27) deve ser de sol entre nuvens. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 34º e mínima de 16º.

Para a quinta-feira (28), a previsão é de o sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 14º.

A sexta-feira (29) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 25º e mínima de 13º.

No sábado (30) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 31º e mínima de 15º.

A previsão para o domingo (29) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather