Corpo de caminhoneiro morto em assalto é encontrado na Fernão Dias em Atibaia

O corpo de um caminhoneiro foi encontrado no trecho de Atibaia na rodovia Fernão Dias. Segundo a polícia, ele teria sido vítima de um assalto.

(Foto: Reprodução/ Polícia Civil)

O caminhoneiro tinha 29 anos, era de Minas Gerais e trabalhava para uma transportadora. Ele saiu da cidade de Formiga (MG), com destino ao Guarujá (SP), com uma carga de soja. Ele passou a noite de quarta (30) para quinta-feira (31) em um posto de combustíveis na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Segundo a polícia, nesse posto, ele teria sido abordado por criminosos que estavam armados com uma faca e entrou em luta corporal com os assaltantes. O caminhoneiro foi atingido por cerca de 20 facadas e morreu.

Os criminosos levaram o caminhão e abandonaram o corpo do caminhoneiro nas margens da rodovia Fernão Dias no trecho de Atibaia.

Na quinta-feira (31) pela manhã, o corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local.

O caminhão acabou sendo abandonado mais tarde no bairro da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Atibaia, mas, até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso.

