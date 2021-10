Defensoria Pública da União realiza mutirão em Atibaia no mês de novembro

Entre os dias 8 a 12 de novembro, pessoas com renda familiar de até R$ 2 mil poderão ser atendidas pela Defensoria Pública da União, que realizará um mutirão de atendimentos focados em casos relacionados a aposentadoria, auxílios e benefícios sociais. A ação tem o apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A força-tarefa atenderá demandas relacionadas a aposentadorias, auxílios e benefícios sociais, saúde, educação e moradia. (Imagem Ilustrativa de Joel santana Joelfotos por Pixabay)

Os munícipes poderão tirar dúvidas, por exemplo, sobre o Benefício de Prestação Continuada (BCP/LOAS), voltado aos idosos acima de 65 anos ou o deficiente, sobre o Auxílio Financeiro Emergencial (Lei n. 13.982/2020) e auxílio-doença. Também sobre acesso a medicamentos e procedimentos, desde os mais simples aos mais complexos. As dúvidas sobre como requerer a aposentadoria por tempo de serviço, proporcional, por invalidez podem ser sanadas e, no caso do benefício negado, como a Defensoria Pública da União pode prestar auxílio gratuito ao cidadão carente.

Confira os horários e locais:

CRAS CAETETUBA – 2ª 08/11/2021 – Das 9h às 12h e das 13h às 15h30;

CRAS IMPERIAL – 09/11/2021 – Das 9h às 12h e das 13h às 15h30;

CRAS ALVINÓPOLIS – 10/11/2021 – Das 9h às 12:h e das 13h às 15h30;

CRAS TANQUE – 11/11/2021 – Apenas pela manhã, das 9h às 12h;

CRAS PORTÃO – 11/11/2021 – Apenas no período da tarde, das 13h às 15h30;

CAD ÚNICO – 12/11/2021 – Das 9h às 12h e das 13h às 15h30.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia