Dia das Mães: Banco do Povo oferece crédito a comerciantes de Atibaia

Os comerciantes de Atibaia têm mais uma chance de incrementar seu negócio com a ajuda do Banco do Povo, desta vez para o Dias das Mães, uma data especial para todos e significativa para o comércio.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

Linhas de crédito

O Banco do Povo, programa de microcrédito com a missão de fomentar o empreendedorismo local, oferece linhas de crédito que vão desde investimento fixo em estruturação de estabelecimentos até capital de giro na forma de estoque/mercadorias.

Taxa de juros

O limite de crédito é de até R$ 21 mil com uma taxa de juros a 0,35% ao mês (sujeito a análise de crédito). O Banco do Povo fez ações semelhantes para a Black Friday, o Natal, o Carnaval e a Páscoa em Atibaia.

Homens e mulheres

Se você é comerciante do sexo masculino, pode solicitar a linha Empreenda Rápido e parcelar seu investimento em até 30 vezes, podendo pedir uma carência de até 1 mês para começar a pagar.

Já para comerciantes do sexo feminino, o Banco do Povo criou uma linha que facilita ainda mais o pagamento: o Empreenda Mulher. Nesta linha a empreendedora pode parcelar seu investimento em até 36 vezes, podendo pedir uma carência de até 2 meses para começar a pagar.

Formulário

Interessados devem preencher o formulário no link Protocolo de Atendimento Banco do Povo Atibaia e aguardar o contato de um agente para mais informações.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia