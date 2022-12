Promoção “Valorize Atibaia, Compre Aqui!” vai sortear um cruzeiro marítimo

Na promoção “Valorize Atibaia, Compre Aqui!”, a cada R$ 100 em compras nas lojas e estabelecimentos participantes, o consumidor ganha um cupom para concorrer a cruzeiro marítimo de quatro noites, com direito a acompanhante, a bordo do navio MSC Fantasia. Realizada pela Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) com apoio da Prefeitura, a campanha promocional que pretende impulsionar as vendas do comércio local neste fim de ano conta com dezenas de estabelecimentos, dos mais diversos segmentos, e vai até dia 6 de janeiro de 2023.

(Imagem Ilustrativa: freestocks por Unsplash)

De acordo com o regulamento da campanha – disponível em bit.ly/promo-aciaonline – nas transações acima de R$ 100, o consumidor pode receber até cinco cupons, a depender do valor da compra. Para concorrer à viagem, é necessário baixar o aplicativo ACIATIBAIA Mobile na Play Store ou na App Store, cadastrar-se na plataforma e, utilizando o QR Code do cupom ou a linha digitável que se encontra logo abaixo, efetuar o cadastro do cupom no app da ACIA.

Cada cupom cadastrado gera um número da sorte para concorrer ao prêmio, disponível para consulta no aplicativo, onde também é possível consultar a lista de empresas participantes. O estabelecimento que efetuou a venda também concorre a um cruzeiro e o sorteio dos ganhadores utilizará o resultado da Loteria Federal do dia 7 de janeiro. A apuração será realizada no dia 10, às 16h, na sede da Associação Comercial (Rua José Pires, 239 – Centro).

As duas viagens que serão sorteadas, contemplando consumidor e empresa, dão direito a um acompanhante maior de 18 anos e, além do roteiro Santos, Búzios e Ilha Grande, incluem as refeições e o transporte navio/terra/navio nos portos de parada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia