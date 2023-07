Dupla é presa após roubar caminhão na Fernão Dias em Atibaia

Dois homens foram presos depois de um roubo de caminhão na madrugada desta quarta-feira (12), no km 48 da Rodovia Fernão Dias, no trecho de Atibaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes avistaram um caminhão passando com alarme acionado e o vidro direito da cabine quebrado, que levantou suspeita. Eles seguiram até altura de um depósito, quando o caminhão diminuiu a velocidade e três indivíduos saltaram do caminhão em movimento em direção a uma mata.

Dupla é presa após roubar um caminhão na Rodovia Fernão Dias em Atibaia (Foto: Divulgação)

O motorista do caminhão, de 30 anos, relatou que estava dormindo num posto na cidade de Extrema, em Minas Gerais, quando os criminosos quebraram o vidro e entraram na cabine, fazendo ameaças e roubando os pertences pessoais. Ainda o fizeram refém e seguiram em direção a São Paulo.

A polícia seguiu os suspeitos dentro da mata, sendo que um deles retornou em direção a rodovia. Foi abordado e detido com R$ 100,00 no bolso, que foram devolvidos a vítima. Ele confessou ter participado do roubo e que estava dirigindo o caminhão. Ele foi apresentado na Delegacia de Atibaia.

Com as informações sobre os criminosos, os policiais conseguiram localizar um segundo suspeito caminhando pela rodovia com as características informadas pela vítima. Foram localizados R$ 101, uma luva e duas brocas de cortar vidro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Piracaia.

O terceiro suspeito segue foragido. Denúncias sobre a identidade ou o paradeiro do suspeito podem ser feitas na Polícia Civil.

Fonte: G1.globo.com