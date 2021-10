Com o objetivo de garantir tranquilidade à população de Atibaia, as forças de segurança pública que integram o GGI – Gabinete de Gestão Integrada e as equipes de fiscalização da Prefeitura reforçaram, durante o feriado prolongado, a vistoria em pontos que são alvo de constantes reclamações sobre excesso de barulho. Para isso, foi realizada a “Operação Sossego”, uma ação que contou com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da GCM, da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A operação teve como foco os bairros Cerejeiras, Caetetuba, Alvinópolis, Alvinópolis II e Estância Lynce.

GGI Atibaia realizou “Operação Sossego” no feriado prolongado (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante o fim de semana, a ação foi realizada do início da noite até o final da madrugada – período em que aglomerações, festas clandestinas, uso de álcool e, consequentemente, a perturbação do sossego e desrespeito aos protocolos habitualmente são maiores.

Na sexta-feira (08), oito estabelecimentos foram fechados, um recebeu autuação e outro foi notificado. No sábado (09), as equipes encerraram um evento que estava sendo realizado sem autorização no Bairro Alvinópolis II. Na ocasião, o responsável foi autuado e o local interditado. Além disso, dois estabelecimentos foram fechados e quatro notificados.

O patrulhamento foi intensificado na região do Caetetuba, onde existiam denúncias de realização de bailes funk na via pública. O trabalho preventivo impediu que esses eventos fossem realizados durante o feriado.

Além da verificação de denúncias referentes à perturbação do sossego, também foram registrados flagrantes pelo crime de tráfico de drogas, apreensão de som irregular, aplicações de multas e apreensões de motocicletas e veículos.

A Secretaria de Segurança Pública de Atibaia ressalta aos munícipes que as denúncias de perturbação do sossego devem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelo tel. 153 ou à Polícia Militar, pelo 190.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia