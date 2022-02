GGI realiza “Operação Ferro-Velho” para combater crimes de receptação em Atibaia

Uma ação do Gabinete de Gestão Integrada, denominada “Operação Ferro-Velho”, realizada nesta terça-feira (8), fiscalizou estabelecimentos que trabalham com compra e venda de sucata e materiais recicláveis. O objetivo da ação é combater os crimes de receptação.

Equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vistoriaram seis comércios nos bairros Recreio Estoril, Alvinópolis II e Laranja Azeda.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação verificou se os estabelecimentos estão regularizados e vistoriou os espaços para buscar materiais de procedência ilícita. Os proprietários também foram orientados sobre o que caracteriza o crime de receptação e como se manter em alerta.

A Secretaria de Segurança Pública reforça que a população pode realizar denúncias através do Disque Denúncia 181, do 153 da Guarda Civil Municipal ou do 190 da Polícia Militar.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia