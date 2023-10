Inscrições para participar da Feira do Empreendedor podem ser realizadas até 5 de outubro

Atenção, empreendedores de Atibaia, para esta oportunidade! A Prefeitura, em parceria com o SEBRAE de Guarulhos, disponibilizará transporte gratuito para empresários do município visitarem a “Feira do Empreendedor”, considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo, prevista para acontecer de 16 a 19 de outubro, no São Paulo Expo.

(Foto: Divulgação / SEBRAE-SP)

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de outubro, por meio deste link. O transporte estará disponível nos dias 17 e 19 de outubro, com saída de Atibaia às 8h15 e retorno previsto para as 20h, com ponto de encontro na Secretaria de Turismo de Atibaia (Avenida dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas, Balneário Municipal). A Feira do Empreendedor ocorre de forma anual em São Paulo e é referência para quem deseja abrir ou acelerar um negócio.

O evento é um espaço de trocas e aprendizados em que os visitantes conhecem produtos e serviços inovadores e participam de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade e transformação digital, entre outros.

Em 2021, a Feira do Empreendedor foi realizada de modo digital, totalmente gratuita e 100% on-line, em uma plataforma exclusiva, a Sebrae Experience. Desde então, o evento adotou o modelo híbrido, com atrações presenciais e na plataforma on-line.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia