Junho Violeta é marcado por ações de conscientização sobre violência contra a pessoa idosa

No dia de 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa e a Prefeitura de Atibaia preparou ações com o objetivo de debater junto à sociedade esse importante problema de saúde pública e social como parte do Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre o tema. As atividades foram organizadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Departamento do Idoso, em parceria com as secretarias de Saúde e de Esportes.

(Imagem Ilustrtiva: Sabine van Erp / Pixabay)

Na última quarta-feira (15), a Secretaria Municipal da Saúde organizou uma palestra com o tema “Idade Cronológica versus Capacidade funcional: sob o olhar da equipe multiprofissional”, no Auditório da Secretaria de Educação, às 15h, para servidores públicos da área da Saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência contra o idoso é definida como “um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa”. É uma questão social que afeta a saúde e os direitos humanos de milhões de idosos em todo o mundo e que merece a atenção da comunidade. Casos de denúncias devem ser feitos pelo Disque 100 e podem ser anônimos.

Para destacar a questão, outras atividades serão realizadas em Atibaia na semana de 27 de junho a 1 de julho:

27/06 15h30 – ABERTURA DA SEMANA

16h – Apresentação artística do Grupo de Musicalização do CCTI com o Professor Marcelo Alvim

Teatro “Cantos de Xícaras” – Chá para quem cuida (Vivência para cuidadores)

(Destinado aos idosos, servidores públicos da área da Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, quem faz atendimento ao público idoso e rede particular de Saúde)

Local: SEST/SENAT

28/06 – UNIDADES DE SAÚDE E ESCOLAS

HORÁRIO DO VOVÔ NAS UBSs – Atividade voltada aos idosos atendidos em cada unidade

CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL – VIOLETA NAS ESCOLAS – Roda de Conversa e interação com atividades esportivas entre os alunos da Escola Municipal Eva Vallejo e os atletas dos Jogos Regionais da Melhor Idade

29/06

14h – Visita de idosos a Estação Solidária no Fundo Social

30/06

HORÁRIO DO VOVÔ NAS UBSs – Atividade voltada aos idosos atendidos em cada unidade

CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL – VIOLETA NAS ESCOLAS – Roda de Conversa e interação com atividades esportivas entre os alunos da Escola Municipal Guilherme Pilegi Contesine e os atletas dos Jogos Regionais da Melhor Idade e integrantes do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa

01/07

13h – Apresentação da Equipe de Coreografia no Evento “Itinerários Formativos – Tradições Culturais” na Escola Estadual Maria Cecília Teixeira Pinto

13h – Mutirão da Saúde no CCTI – Medição de pressão, diabetes, testes de HIV, Sífilis e Hepatite B, além de orientações

14h – SAMUVOSÃO – Palestra de Primeiros Socorros para Idosos, Familiares e Cuidadores

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia