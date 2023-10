Membro de quadrilha responsável por furtos em casas em Atibaia e Bragança é preso em SP

O membro de uma quadrilha responsável por furtar casas em Atibaia e Bragança Paulista, na região bragantina, foi preso na manhã desta terça-feira (3) em São Paulo. Outros dois ladrões que agiam com eles já haviam sido presos no mês passado.

O criminoso tem 21 anos e era procurado pela Polícia Civil desde o início de setembro, quando imagens de câmeras de segurança dos imóveis invadidos registraram a ação do grupo – leia mais detalhes abaixo.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A prisão foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), após um mandado de prisão ter sido expedido pela justiça. O cumprimento do mandado aconteceu na zona leste de São Paulo.

De acordo com a DIG, a quadrilha é de São Paulo e frequentemente ia até o interior do estado furtar residências. Além da região bragantina, cidades de outras regiões, como Jundiaí e Mairiporã, também tiveram imóveis invadidos pelos suspeitos.

Com a prisão desta terça-feira (3), a Polícia Civil já conseguiu deter três criminosos. As investigações seguem para encontrar outros membros do grupo.

Casos de furto a casas

O homem preso nesta terça-feira (3) é o principal responsável pelo furto de uma casa de Bragança Paulista no início do mês de setembro.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação e mostram o criminoso tocando a campainha do imóvel. Como ninguém atende, ele arromba a porta e entra.

Em seguida, ele deixou a casa com diversos objetos, entrou em um carro e foi embora. O mesmo carro foi flagrado em um novo caso uma semana depois, no dia 13.

Na ocasião, o grupo invadiu uma casa em Atibaia, no bairro Jardim do Lago. Imagens do Centro de Operações e Inteligência (COI) da cidade identificaram o veículo seguindo no sentido da rodovia Fernão Dias.

A Guarda Civil Municipal (GCM) entrou em contato com a cidade de Mairiporã, para onde o carro seguira, e ele foi abordado ao entrar no município. Dois homens acabaram presos na época e o terceiro é o preso nesta terça em São Paulo.

Fonte: G1.globo.com