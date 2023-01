Moradores de Atibaia terão acesso a conteúdos da EBC no rádio e na TV

Moradores da cidade de Atibaia (SP) terão mais uma opção de conteúdo no rádio e na TV. O Ministério das Comunicações (MCom) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12), a consignação do canal 27 (televisão) na cidade e da frequência 87,1 MHz no rádio para a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

(Imagem Ilustrativa: Marah Bashir por Unsplash)

A medida é restrita à transmissão de conteúdos educativos e deve contemplar cerca de 145 mil pessoas.

A partir da consignação e antes de iniciar a operação, a empresa deve observar os prazos para a obtenção da autorização de uso de radiofrequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e para a solicitação do licenciamento da estação.

Fonte: ASCOM | Ministério das Comunicações