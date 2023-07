Plataforma Empresa Fácil promete facilitar a abertura de empresas em Atibaia

Na última sexta-feira (7), no SEST SENAT Atibaia, a Prefeitura apresentou a empreendedores e contabilistas do município o Empresa Fácil, novo sistema on-line para abertura, alteração e encerramento de inscrições mobiliárias municipais. Por meio da integração com o Via Rápida Empresa – VRE/REDESIM, da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), a plataforma que pretende desburocratizar todas as fases possíveis no ciclo de vida de uma empresa, da abertura ao encerramento, começou a funcionar a na segunda-feira, dia 10 de julho, no endereço: https://atibaia.mitraonline.com.br/empresafacil/ .

(Imagem Ilustrativa de Campaign Creators por Unsplash)

A iniciativa, que faz parte do programa Conecta Atibaia, é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias de Planejamento e Finanças, Saúde, Meio Ambiente e de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Segundo a prefeitura, utilizando tecnologia de georreferenciamento, o Empresa Fácil permite efetuar a análise de viabilidade de forma imediata, trazendo ao empreendedor a possibilidade de saber se a sua futura empresa poderá funcionar no endereço pretendido antes de alugar ou adquirir o imóvel. O novo sistema, integrado à plataforma da Jucesp, também possibilitará automatizar as respostas de viabilidade da Prefeitura no VRE, além de indicar quais os encaminhamentos e órgãos responsáveis pelos laudos e licenciamentos necessários.

O sistema integrará os vários licenciadores municipais – Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, trazendo tudo em um mesmo ambiente, de forma digital, com transparência e fácil acesso, simplificando e agilizando desde a análise de viabilidade de localização até a expedição do alvará de funcionamento.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia