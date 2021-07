Prefeitura de Atibaia acolhe mais de 70 pessoas na madrugada mais fria do ano

Com a madrugada mais fria do ano já esperada, a Prefeitura de Atibaia intensificou o acolhimento às pessoas em situação de rua e seus animais. Durante a madrugada desta sexta-feira (30), que chegou a 1º C com sensação térmica de -3º C, mais de 70 pessoas foram acolhidas e levadas à Casa de Passagem em ação conjunta entre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS, Secretaria de Serviços e Guarda Civil Municipal.

Segundo a SADS, das 52 pessoas abordadas na última madrugada, oito aceitaram ser acolhidas, 16 buscaram o acolhimento de forma espontânea e 47 foram acolhidas no Acolhimento Institucional para Adultos. Quando elas aceitam o atendimento, são levadas à Casa de Passagem, onde têm acesso à acomodação, inclusive para os animais que acompanham, guarda de pertences, cuidados de higiene pessoal, alimentação, e provisão de documentação, além de atendimento psicossocial e encaminhamento para o mercado de trabalho, ações que promovem a reinserção na sociedade e possibilitam um recomeço, ou seja, uma vida com mais qualidade e dignidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Neste período de frio, as equipes da Prefeitura estão realizando o trabalho de abordagem junto às pessoas que estão nas ruas também de madrugada, em operação para garantir acolhimento de forma segura em alguma das iniciativas da rede protetiva do município. Sempre por meio do diálogo e do tratamento humanizado, a abordagem social acontece nas ruas todos os dias das 19h à meia-noite, e no período da meia-noite às 7h o Serviço da Abordagem atende sob chamada.

A Casa de Passagem fica na Estrada dos Perines, nº 495, bairro Boa Vista, funciona 24 horas por dia e o telefone é (11) 4415-2274. A população pode entrar em contato informando sobre pessoas em situação de rua na cidade para que as equipes da Prefeitura providenciem abordagem e encaminhamento para a Casa de Passagem. Os animais dos acolhidos também são bem-vindos e recebem cuidados no local que é bastante amplo. A Diretoria de Defesa Animal da Prefeitura garante atendimento aos cães e gatos que acompanham as pessoas em situação de rua, além de castração e acompanhamento de um veterinário.

Em meio à pandemia de Covid-19, todos os serviços de apoio e acolhimento das pessoas em situação de rua intensificaram as rotinas de higiene e têm procurado ajudar e orientar sobre as formas de evitar a disseminação da doença.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia