Prefeitura de Atibaia realiza operação contra aglomerações no pouso de voo livre

Em mais uma medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no município, e dando continuidade às ações de fiscalização que vêm sendo intensificadas na cidade, a Prefeitura da Estância de Atibaia realizou, no último sábado (3) e domingo (4), uma nova operação para coibir aglomerações na área do Pouso de Voo Livre, uma das regiões mais procuradas do município para lazer e diversão.

Com elevada movimentação de pessoas, principalmente aos finais de semana, o local é fonte de preocupação para a Administração Municipal e por isso novamente recebeu equipes de fiscalização de comércio (Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sedec) e da Vigilância Sanitária (Saúde), forças de segurança da Guarda Civil Municipal – GCM e da Polícia Militar, e também agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, todos atuando para combater qualquer aglomeração e refrear eventual disseminação do Coronavírus na cidade.

Guarda Civil Municipal (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As equipes da Vigilância Sanitária e da fiscalização da Sedec orientaram os comerciantes locais sobre os protocolos necessários no enfrentamento à Covid-19, já amplamente divulgados pela Prefeitura desde o início da pandemia.

As equipes de trânsito, com o apoio da GCM, proibiram o estacionamento de veículos em toda a área do Pouso de Voo Livre e seu entorno. Além disso, os agentes controlaram o acesso de veículos à região.

Em conjunto com a Polícia Militar (por meio do Convênio da Atividade Delegada), a Guarda Civil Municipal compareceu em peso ao Pouso de Voo Livre, com diversas viaturas e agentes, e as forças de segurança realizaram abordagens e proibiram o consumo de bebidas alcoólicas em espaço aberto.

A operação para coibir aglomerações no Pouso de Voo Livre vem sendo realizada de forma permanente pela Prefeitura, inclusive o Poder Executivo Municipal já planejou uma nova ação para este final de semana prologando em virtude da sexta-feira (9), feriado em todo o Estado de São Paulo em celebração ao aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932.

Foto: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia