A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 13,5 mil cigarros em um ônibus nesta segunda-feira (13), na rodovia Fernão Dias, em Atibaia (SP).

De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu no km 47 da via, durante uma fiscalização de rotina a um ônibus que seguia da capital para Ibipitanga, no interior da Bahia.

PRF apreende 13,5 mil maços de cigarro na Fernão Dias em Atibaia, SP (Foto: Divulgação/SP)

No bagageiro externo do ônibus, foram encontrados dez fardos de cigarros, que continham 13,5 mil maços de cigarros de origem paraguaia, que tem comércio proibido no Brasil.

O motorista informou que a encomenda seria entregue em Jequié, na Bahia. Os documentos apresentados não tinham a descrição da mercadoria, nem nota fiscal.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Atibaia.

