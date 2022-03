Produtor de Atibaia é selecionado para integrar Rota Gastronômica do Estado

Atibaia está entre os 15 estabelecimentos e produtores selecionados para integrar a Rota Gastronômica do Circuito das Frutas, Águas e Flores Paulista, Bem Viver e Roteiro dos Bandeirantes. Após avaliações realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo em dezenas de cidades do circuito, a Roda de Carroça, um dos indicados pela Prefeitura de Atibaia para participar do projeto, foi escolhida para estar no seleto grupo como um dos principais autores gastronômicos do Estado.

O Programa Rotas Gastronômicas busca reconhecer e promover os principais produtos e restaurantes de diversas regiões de São Paulo, organizando-os em rotas gastronômicas, promovendo assim o Turismo Gastronômico das regiões, além de valorizar os ingredientes, produtos, receitas e destinos do Estado.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com produtos naturais direto da roça e massas caseiras, a Roda de Carroça se destaca pela produção de goiabada cascão, doce de leite e queijos, possuindo vacas que produzem leite sem beta-caseína, principal causadora da alergia à proteína do leite de vaca. A produção atual de leite está entre 380 a 400 litros por dia, atendendo as cidades de Atibaia, Jarinu, Itatiba, Campinas, Jaguariuna, São Paulo e também no ABC Paulista.

Os 15 elencados pelo programa do governo estadual – sendo 10 produtores e 5 proprietários de restaurante/empreendimento gastronômico – participarão de uma Ação de Ativação em sua região, terão um documentário gravado, que contará a sua história com a gastronomia regional e serão cadastrados no site Rotas Gastronômicas, da Secretaria de Turismo e Viagens, para que possam ser identificados como principais atores gastronômicos do polo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia