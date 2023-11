Programa Cozinha Sustentável abre inscrições para oficinas de macarrão e molhos

A partir desta terça-feira (21), estão abertas as inscrições para as novas oficinas do Programa Cozinha Sustentável, uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Atibaia e da Atibaia Saneamento, responsável pelo serviço de esgotamento sanitário por meio de parceria público-privada com a SAAE Atibaia. As oficinas disponíveis serão para macarrão no período da manhã, às 9h, e molhos durante a tarde, às 13h. Ambas acontecem no dia 28 de novembro.

As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp do Núcleo de Inclusão Produtiva (11) 97443-8930. Podem se inscrever no programa os moradores de Atibaia com idade igual ou superior a 18 anos, preferencialmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Na oficina de macarrão, os participantes poderão aprender a produzir massas frescas, coloridas e recheadas. E, para complementar, os molhos serão de tomate assado, pesto e bolonhesa vegetariano.

Durante o decorrer das atividades, os inscritos terão a oportunidade de vivenciar, de forma prática, as principais técnicas e demandas da gastronomia profissional, além de aprenderem receitas simples, com reaproveitamento e aproveitamento integral dos alimentos.

O Programa Cozinha Sustentável busca oferecer uma oportunidade para quem deseja melhorar sua situação socioeconômica, ao mesmo tempo em que pretende favorecer o desenvolvimento humano, fortalecendo as relações sociais e autoestima dos alunos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia