Programa de capacitação e empreendedorismo “Prospera Família” prorroga inscrições

Foram prorrogadas até 16 de novembro em Atibaia as inscrições para o programa “Prospera Família”, que oferece tutoria para construção de projeto de vida, oportunidade de capacitação profissional, transferência de renda (recebimento de apoio financeiro), noções de empreendedorismo e educação financeira. As inscrições podem ser feitas no site do Bolsa do Povo ( https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ ).

(Imagem: Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo)

Para participar, o responsável pela família precisa ter o CadÚnico (Cadastro Único) atualizado e atender aos seguintes critérios: ter apenas um dos pais ou responsáveis presentes (ex: mãe ou pai solteiro, viúva(o), avó/tia/irmão responsáveis pela família e outros), ter pelo menos um filho ou dependente de 0 a 6 anos e ter renda familiar de até R$ 210,00 por pessoa.

O programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, com duração de 12 meses, tem o objetivo de promover a mobilidade social e o rompimento do ciclo intergeracional de perpetuação da pobreza por meio da proteção integral, inclusão produtiva e estímulo à geração de renda das famílias em situação de vulnerabilidade.

Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) – Rua Gonçalves Dias, 265 – Jd. Cerejeiras ou pelo celular/WhatsApp (11) 97443-8930.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia