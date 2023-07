Projetos de aprovação de empreendimentos imobiliários em Atibaia serão discutidos em julho

Duas audiências públicas no mês de julho tratarão de projetos de aprovação de empreendimentos imobiliários em Atibaia, dando aos moradores a possibilidade de discutir assuntos importantes para a cidade.

De acordo com a Ouvidoria Geral do Município, “as audiências também têm como proposta dar oportunidade aos empreendedores de apresentarem seus projetos, além de demonstrarem o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ. Além disso, as audiências recolhem contribuições da população para o processo de tomada de decisões da Prefeitura e proporcionam aos cidadãos uma oportunidade de encaminharem suas sugestões e opiniões”.

Vista aérea da cidade (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 11 de julho acontece a audiência sobre o projeto de aprovação de um condomínio residencial multifamiliar localizado na Av. Santana, nº 3.155, bairro Itapetinga – Matrícula 131.606, conforme processo administrativo da Prefeitura nº 7.964/2020.

Já no dia 17 de julho será realizada a audiência sobre o projeto de aprovação de um prédio de apartamentos localizado na Rua América, bairro Atibaia Jardim – Matrículas 51096, 51097, 72602, 72603 e 8380, conforme processo administrativo da Prefeitura nº 46.781/2022.

Ambos os encontros serão realizados às 18h, no Auditório do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). As audiências serão presenciais (observando a segurança sanitária dos participantes, a Prefeitura recomenda o uso de máscaras), abertas para todo cidadão, associações, conselhos e todas as classes representativas da população.

Solicitados pela Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano e promovidos pela Ouvidoria Municipal, os encontros seguem os termos do Decreto nº 5.525/2008 e suas alterações, e acontecerão conforme editais de convocação publicados na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) do município.

Para receber a documentação dos projetos o interessado deve realizar uma solicitação via Plataforma 1Doc ( https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ), no item e-SIC. Mais informações sobre as audiências na Ouvidoria, localizada na Rua Castro Fafe, nº 295, Centro – Prédio FACILITA, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia