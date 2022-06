Discussão sobre Plano Diretor de Atibaia acontece em audiência pública em 9 de junho

Uma audiência pública será realizada em 9 de junho para discussão do Projeto de Lei Complementar que aprova a revisão e atualização do Plano Diretor de Atibaia, principal peça de planejamento do município, prevendo ações e políticas públicas para os próximos anos na cidade.

Vista Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O encontro, promovido pelo Legislativo, será realizado nas dependências da Câmara Municipal (Av. Nove de Julho, nº 265, Centro), das 19h às 22h, com transmissão on-line via canal oficial do Legislativo no YouTube ( www.youtube.com/camaradeatibaia ).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia