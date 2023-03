A pista sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias foi totalmente liberada na noite de quarta-feira (8) depois da remoção da árvore que causou interdição no quilômetro 51 da via, que fica no limite entre Atibaia (SP) e Mairiporã (SP). No momento, não há registro de congestionamento no trecho.

(Rodovia Fernão Dias é liberada em Atibaia após remoção de árvore / Foto: Reprodução)

A liberação aconteceu por volta das 19h50, cerca de três horas depois da árvore de grande porte cair no local. A queda foi provocada por uma chuva intensa que atingiu a região no fim da tarde.

A remoção foi realizada pela Polícia Rodo viária Federal (PRF) e pela Arteris, concessionária que administra a via. De acordo com a PRF, o congestionamento chegou a ser de 10 quilômetros. Apesar disso, não houve nenhum registro de acidente.

