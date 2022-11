Santuário da Mãe e Rainha em Atibaia realiza Santa Missa de Dia de Finados

O Santuário da Mãe e Rainha, em Atibaia, vai realizar a Santa Missa de Dia de Finados, nesta próxima quarta-feira (2), às 15h. Para participar não é necessário agendamento, o Santuário também possui estacionamento gratuito.

(Foto: Juliana Dorigo / Divulgação)

As Irmãs de Maria de Schoenstatt convidam todos para a campanha “Luz pelos falecidos”, para que os fiéis possam acender uma vela no altar do Santuário em suas intenções. Para participar é preciso preencher o formulário disponível no site do Santuário: https://santuariodeatibaia.org.br/post/campanha-luz-pelos-falecidos/

Localizado no km 78 da Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia/SP, o Santuário está aberto para visitação todos os dias das 10h às 17h. A Santa Missa acontece de terça a domingo, às 15h. Dúvidas ou informações: telefone (11) 4414-4217 ou WhatsApp (11) 95779-3438.

Fonte: Departamento de Comunicação Santuário Jubilar da Mãe e Rainha