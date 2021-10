Secretaria de Segurança Pública divulga ações do fim de semana

No último fim de semana, o GGI intensificou as ações de fiscalização em todas as partes da cidade. O patrulhamento e abordagens estão sendo reforçados em locais previamente definidos de acordo com a análise das manchas criminais, desenvolvida pelo Centro de Operações e Inteligência da GCM e pelo Gabinete de Gestão Integrada de Segurança.

De forma estratégica, a GCM também está realizando pontos de estacionamentos, em horários de pico e de maior circulação de pessoas, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e prevenir a prática de ilícitos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, realizou bloqueio nos bairros Caetetuba, Cerejeiras, Alvinópolis e Estância Lynce, com o objetivo de identificar motos com escapamento adulterado ou sem silenciador, pois essas alterações realizadas nas características originais da motocicleta também prejudicam a saúde e o meio ambiente. De acordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, é uma infração de trânsito grave. As operações devem continuar durante os próximos dias.

Com o objetivo de atender a solicitação dos feirantes, a GCM está intensificando o policiamento nas feiras livres de Atibaia. Durante o final de semana, os trabalhos foram reforçados na região central e no bairro do Tanque, o que garantiu mais segurança, coibindo práticas delituosas como furtos, roubos e estelionatos.

Com foco no policiamento ostensivo e preventivo, as equipes com o apoio da GAM (Grupo de Ações com Motocicleta), Canil e ROMU realizaram o patrulhamento a pé e motorizado. Os guardas também contaram com o auxílio do monitoramento por câmeras, por meio do COI (Centro de Operações e Inteligência- GCM).

Vale ressaltar que as ações da Secretaria e Segurança Pública seguem intensas durante toda semana. Qualquer atitude suspeita, basta ligar para a Guarda Civil Municipal (153) ou Polícia Militar (190).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia