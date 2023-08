13ª Festa Nordestina de Atibaia acontece neste fim de semana

A cultura e as tradições nordestinas estarão em evidência neste mês de agosto, com a Festa Nordestina de Atibaia. Esta será a 13ª edição do evento, que reunirá diversos costumes dessa região do país e acontecerá no último fim de semana do mês, dias 26 (sábado) e 27 (domingo). A festa ocorre na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial.

Além da comercialização de pratos típicos do Nordeste brasileiro em várias barraquinhas, a décima terceira edição da festa também contará com atrações musicais para celebrar e homenagear essa que é uma das regiões mais dinâmicas do país.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No sábado (26) a Festa Nordestina oferecerá ao público um show com o Trio Beijo de Moça, às 20h30, precedido da apresentação de dois artistas locais na abertura da programação.

O domingo (27) seguirá em ritmo nordestino, desta vez com o show da banda Peixe Elétrico, às 19h30, também precedido de apresentação de um artista local.

Conforme a Secretaria de Cultura da Prefeitura, a última edição da Festa Nordestina, a 12ª, foi realizada no ano de 2019, portanto antes da pandemia de Covid-19 e suas respectivas restrições como forma de prevenção em prol da saúde pública.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia