1º Festival do Hambúrguer de Atibaia começa dia 28 de abril

De 28 de abril a 28 de maio, Atibaia contará com uma novidade deliciosa: o 1º Festival do Hambúrguer, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, com o objetivo geral de promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes e turistas a degustação de hambúrgueres que demonstrem e evidenciem a especialidade dos participantes.

Logo em sua primeira edição o festival já reunirá 51 estabelecimentos inscritos, portanto com grande diversidade de sabores para o público degustar e avaliar. O cardápio com os estabelecimentos, sanduíches, datas/horários de funcionamento e endereços será divulgado em breve pela Prefeitura.

Durante o festival os estabelecimentos participantes serão avaliados somente pelo público (não haverá júri técnico), por meio dos seguintes critérios: sabor, apresentação, criatividade e atendimento.

Todos os estabelecimentos inscritos concorrerão, durante o período do festival, com um hambúrguer (entende-se como um sanduíche de hambúrguer, com pão de hambúrguer), podendo ou não conter um ou mais acompanhamentos no lanche.

O três estabelecimentos mais bem pontuados receberão um brinde especial pela posição de destaque no festival.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia