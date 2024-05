23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia tem início no próximo dia 8

No próximo dia 8, às 19h, no Cine Itá Cultural, acontece a abertura da 23ª edição do Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, tradicional salão de artes da cidade que foi retomado pela Prefeitura no ano passado. Na cerimônia, também serão revelados e premiados os artistas mais bem avaliados pelos jurados do concurso. Saiba mais e prestigie!

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Artistas selecionados

Foram 20 artistas selecionados pelo edital da Secretaria de Cultura para compor a exposição, que ficará em cartaz no Cine Itá até o dia 28 de julho. Gratuita, a mostra reúne produções autorais recentes e inéditas, constituindo um espaço de exibição e compartilhamento de trabalhos de diferentes locais do país.

Confira os artistas selecionados:

Cláudio Antônio Alves de Souza

Cristian Wellington Ramos

Daniel Ribeiro Sayegh

Felipe Diniz Sanguin

Fernando de Godoy Barsotti

Francelino Moraes Mesquita

Isadora Maia P. Carvalho

James Scott Rowland

João Vicente Anoni Albuquerque

Marcia Campos Dos Santos

Marcos Shigueo Akasaki

Maria Efigênia de Souza Lima

Mariane Pereira C. Araújo

Marina Ceglie da Silva

Milton Blaser

Pedro Cardoso Leão

Renata Laguardia Xavier

Silvia Regina Borin Marchetti

Viviane Vallades da Silva

Cerimônia de premiação

Os autores das três melhores criações, na avaliação do júri técnico da mostra, receberão prêmios em dinheiro – R$ 10 mil para o primeiro lugar; R$ 7 mil para o segundo; e R$ 5 mil para a terceira colocação – e as obras passarão a fazer parte do acervo da Secretaria de Cultura.

Os jurados que selecionaram as obras da exposição e vão indicar os três trabalhos vencedores também foram escolhidos por meio de edital do Encontro de Artes, específico para recrutar profissionais com comprovada atuação e conhecimentos na análise de obras de arte.

23ª edição

Interrompido em 2012, o Encontro de Artes Plásticas de Atibaia começou a ser realizado na cidade em 1968, oferecendo aos artistas da região uma plataforma para mostrar seu trabalho e ganhar visibilidade na comunidade artística. A iniciativa voltou a ser realizada pela Prefeitura em 2023, com o objetivo de incentivar a livre expressão de ideias e emoções por meio das artes visuais, criando um espaço inclusivo para diferentes estilos, técnicas e formas de expressão.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia