7º Festival Comida de Boteco contou com 50 estabelecimentos e movimentou gastronomia

Na noite de segunda-feira (19) aconteceu o encerramento da sétima edição do Festival Comida de Boteco de Atibaia, que este ano teve como tema a Copa do Mundo de Futebol e, mais uma vez, movimentou a gastronomia do município. A cerimônia, realizada no Johnny Tequila Bar e Restaurante, revelou os estabelecimentos que se destacaram dentre os 50 participantes do festival e celebrou os resultados dessa iniciativa da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, que já se tornou tradicional na cidade, sempre promovendo, valorizando e divulgando a gastronomia local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em 2022 o Festival Comida de Boteco contou com a participação de 50 estabelecimentos, que ofereceram ao público, de 3 de novembro até 11 de dezembro, porções e petiscos comercializados a valores que variaram de R$ 30,00 a R$ 60,00 cada. As porções e petiscos foram especialmente elaborados e batizados com nomes que faziam referência à Copa do Mundo e ao universo do futebol e ficaram disponíveis durante o festival para degustação e avaliação do público.

Os grandes destaques da 7ª edição do festival, conforme votação on-line do público, foram: em primeiro lugar, Saint Adrian Empório & Bar; em segundo, Nordestino Gastronomia; e, em terceiro, empatados, Bistrô & Ginteria Maria Flor e Seo Dito Bar Gastronômico. A avaliação das porções seguiu quatro critérios, com pesos distintos e pontuação de 0 a 5: Sabor (Peso 5); Apresentação (Peso 4); Criatividade (Peso 3); e Atendimento (Peso 2).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia