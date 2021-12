Agenda Atibaia conta com últimos eventos da Programação de Natal

Os últimos eventos da Programação de Natal acontecem nos próximos dias e são destaques da Agenda Atibaia, encerrando uma série de apresentações culturais promovidas neste mês pela Prefeitura de Atibaia. Nesta quinta-feira (23), na Praça da Matriz, ocorrem o Auto de Natal às 19h e a Intervenção Artística Super Heróis da Fé às 20h.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Mudanças nas feiras

A tradicional Feira de Artes e Artesanato, localizada no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), não ocorrerá nos próximos dois sábados (25 de dezembro e 1o de janeiro), voltando a ser realizada no dia 8.

A Associação de Feirantes de Atibaia, com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoverá edições diferenciadas das feiras livres e noturnas. A Feira Noturna do Itapetinga foi antecipada de sexta para quinta-feira (23), das 17h às 23h.

Na sexta-feira (24), acontece a antecipação das feiras da Avenida Major Alvim (Cristo Rei) e do Jardim Imperial, ao lado do terminal de ônibus; ambas terão o funcionamento das 6h às 13h. A feira livre do bairro do Caetetuba acontecerá normalmente, na Rua Dora, até as 13h.

Ao ar livre, as tradicionais barracas oferecerão a costumeira variedade e preço baixo, trazendo ao consumidor frutas, legumes e verduras frescos, sem contar as barracas de caldo de cana, pastel, pamonha e até mesmo roupas e acessórios. No sábado (25), não haverá feiras livres.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia