Agenda Atibaia: mês de junho começa com festas juninas e diversão neste fim de semana

“Tem festança junina da boa vindo aí!”. A Agenda Atibaia começa o mês de junho com diversas comemorações na cidade, com o Arraiá da ETEC e do Balneário, além da Feijoada e o Show de Prêmios no bairro da Usina. Junho traz festas temáticas durante o mês inteiro no município, e para não perder nenhuma fique ligado na programação da agenda cultural de Atibaia:

Junho traz festas temáticas durante o mês inteiro (Imagem Ilustrativa de Olivia Gonzalez por Pixabay)

Happy Hour – Flashback

O Café Dali (Rua José Lucas, 28 – Centro) terá um Happy Hour diferente nesta sexta-feira, 2 de junho. Os DJ’s Marcelo Santos, Rafa Oste e Alexandre Posso trazem muita música e diversão no espaço, a partir das 17h e até as 20h, com entrada franca. O Happy Hour – Flashback é realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Cultura, por meio da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Conselho de Política Cultural de Atibaia (Compocat).

Feijoada e Show de Prêmios

Neste sábado, 3 de junho, é dia de Feijoada e Show de Prêmios na Escola Estadual Izolina Patrocínio de Lima, no bairro da Usina. Com diversas atividades e brincadeiras, a ação começa a partir das 12h na escola.

Arraiá da ETEC

A Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi (Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 200 – Jardim das Cerejeiras) promove neste sábado, 3 de junho, a partir das 14h, o Arraiá da ETEC, com diversas barraquinhas com comidas típicas e muita diversão. Prestigie!

Aquarelas “Pelas águas coloridas: um viajante do nosso tempo”

A partir deste sábado, 3 de junho, Atibaia receberá a exposição de aquarelas “Pelas águas coloridas: um viajante do nosso tempo”, mostra do artista Claudio Gonçalves. A abertura da exposição acontecerá às 15h, no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), com visitação gratuita até o dia 30 de julho, de terça-feira a sábado, das 10h às 12h e das 13h às 16h. A exposição “Pelas águas coloridas: um viajante do nosso tempo” apresentará diversos temas da observação do artista, desde casarios e a natureza, até o cotidiano e a vida ao seu redor.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia – Arraiá do Balneário

“Olha a cobra… É mentira! Olha a festança boa… É verdade!”. Neste sábado, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), com comidinhas típicas de Festa Junina durante todo o mês de junho, promovendo uma das maiores tradições brasileiras! A música ao vivo ficará por conta do músico Eder Luis, a partir das 15h. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

Projeto Choro Nordestino

Neste domingo, 4 de junho, a dupla Rafael Beck (flauta e piano) e Rafael Schimidt (violão sete cordas) interpretam “Choros” de Sivuca, Hermeto Pascoal, Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Antes de cada apresentação, os músicos farão um pequeno bate-papo onde será contextualizada a proposta deste projeto. A apresentação acontece no Espaço Cultural Casarão Julia Ferraz (Rua José Lucas, nº 11, Centro), às 16h, com entrada franca. O Projeto Choro Nordestino será realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Cultura, por meio da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Conselho de Política Cultural de Atibaia (Compocat).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia