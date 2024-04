Alunos de oficina de moda vão mostrar produção em desfile neste sábado (6) em Atibaia

Neste sábado, 6 de abril, acontece o desfile do programa Oficinas Culturais e Artísticas (OCA) do Núcleo de Moda e Design. O evento será realizado às 19h, no Sest Senat (Rua das Juçaras, nº 110, Caetetuba), e será aberto ao público, para que a população de Atibaia prestigie tudo o que foi produzido pelos alunos da oficina.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Curso no Imperial

O curso gratuito de design de moda contou com o apoio da Prefeitura de Atibaia, foi realizado no Centro de Formação Profissional do Imperial, para pessoas a partir dos 16 anos, e 46 alunos concluíram a oficina.

Atrelando conhecimentos práticos e teóricos ao desenvolvimento humano e social, a iniciativa tinha como principal objetivo apoiar a inserção de jovens no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego e renda e valorizando a produção cultural local.

Atibaia contemplada

O curso do Núcleo de Moda e Design faz parte do programa Oficinas Culturais e Artísticas, ação do Instituto Neoenergia, Khronos e Neoenergia Elektro. O “OCA” é executado por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, o ProAC (Lei nº 12.268/06). Atibaia foi uma das quatro cidades paulistas contempladas com a iniciativa em 2023.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia