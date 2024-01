Atibaia premia vencedores do 1º Concurso de Decorações de Natal para residências

A magia do Natal em Atibaia se estendeu até a noite da última segunda-feira (8), quando a alegria de compartilhar o espírito da época mais afetuosa do ano foi premiada por sua beleza e criatividade no 1º Concurso de Decorações de Natal para residências. Os três primeiros colocados na disputa, que contabilizou mais de 1.200 votos, foram os destaques da cerimônia de encerramento realizada no Fórum da Cidadania.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma iniciativa do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e do Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau (ARC&VB), em parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA), a ação “Sonho de Natal” contou com 19 residências participantes já na sua primeira edição. Em meio a uma competição acirrada valendo prêmios, a proposta conseguiu inspirar sentimentos de união e partilha, reforçando nas famílias a importância de continuar essa tradição.

O momento mais aguardado da noite, a premiação, iniciou-se pela terceira colocação, que obteve 111 votos e presenteou Joyce Lucas de Oliveira, da Rua Deputado Emílio Justo, com um almoço no Restaurante 2 Lagos. Em segundo lugar, com 113 votos, Elisabeth Melo, da Av. Campinas, ganhou um Day Use no Pedra Grande Adventure Park. O primeiro lugar ficou com Patrícia Guerra Bueno, da Rua das Azaleias, que conquistou uma diária no Eldorado Atibaia Eco Resort Hotel.

Adriana Andreo, presidente do Comtur; Monica Fontes, do Convention & Visitors Bureau; e Renato Russomano, presidente da ACIA; também participaram da entrega dos prêmios em reconhecimento ao talento e empenho de todos os participantes.

Ao lado da mãe, Cleusa, e da filha, Alice, a primeira colocada no concurso falou sobre a importância de iniciativas como essa: “No sentido pessoal, para mim é muito importante que o Natal traga memórias, momentos em que eu tenha a minha mãe e a minha filha junto comigo. Quando a Alice crescer, quero que ela olhe para trás e veja tudo isso que a gente passou com a minha mãe e que isso seja um legado. E eu acho que para a cidade é perfeito, ela fica linda, a magia passa para todo mundo, fica todo mundo emocionado”, destacou Patrícia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia