Bragança Paulista promove programação de verão com shows de Chimarruts e Di Ferrero

Desde o início de janeiro, Bragança Paulista (SP) tem realizado uma programação de verão com shows, atividades esportivas, de lazer e de recreação.

A próxima atração musical na programação é a banda Chimarruts, que se apresenta na cidade no próximo domingo (21), às 17h.

Banda Chimarruts se apresenta no dia 21 (Foto: Reprodução / Instagram / Chimarruts)

No mesmo horário, mas no dia 28, o cantor Di Ferrero, vocalista da banda “NX Zero”, será responsável pelo encerramento da série de shows.

As apresentações acontecem na arena de eventos do Lago do Taboão. No domingo (14), o show da banda Falamansa atraiu mais de cinco mil pessoas.

Além disso, a prefeitura deu início, na última quinta-feira (13), a uma programação gratuita atividades esportivas, de lazer e recreação.

Durante os finais de semana, o Lago do Taboão recebe diversas modalidades, como futevôlei, vôlei de praia, voleibol para terceira idade, basquetebol, beach tennis, passeio ciclístico, corrida de rua, aulas de dança, entre outras atividades.

De segunda a sexta-feira, no período da manhã, há jogos de futsal, basquetebol e vôlei nos seguintes ginásios: Dr. Lourenço Quilici (Vila Aparecida), Rubens Batazza (Planejada II), Francisco Virgili (Vila Garcia) e Agostinho Ercolini (Jardim Recreio).

