FESTIJANDA exibe o Show das Premiadas nesta sexta-feira (1)

O FESTIJANDA – I Ciclo de Compositoras exibe, nesta sexta-feira (1), o Show das Premiadas, que encerra a programação da Prefeitura de Atibaia do Mês da Mulher. No show, que foi gravado em outubro do ano passado seguindo todos os protocolos de segurança para COVID-19, assistiremos as canções do FESTIJANDA I Ciclo de Compositoras, agora apresentadas novas versões, acompanhadas pelas instrumentistas Ana Eliza Colomar (flauta transversal e cello) e Cássia Maria na percussão, além de participações especiais de Mariana Longanesi no contrabaixo e o trio das irmãs com Mazé e Nenê Cintra, nossas compositoras: Ilka Cintra, Ana Cuocco, Camila Jacob e Eloa, Djane Lima e Mariana Longanesi, Nicole Salmi, Iara Cavacante, Misma Nascimento, Catia Messias, Jéssica Lorenzo, Xofan, Indy Nogueira, Cecília Miglorancia, Di Amanacy e Anamaria Leme. A exibição encerra com chave de ouro o Festival, que realizou diversas ações, entre encontros com compositoras, oficinas de stencil e produção, intervenções artísticas, rodas de conversa e exibições online.

O Show das Premiadas conta com a produção de PachaManas Cultura, Aflorar Cultura e Bufa Produções e teve apoio cultural da Secretaria de Turismo de Atibaia e Secretaria de Cultura de Atibaia, ATA Cultural, MAR – Movimento des Artistas Reunides e Flora Mirela.

Sobre o FESTIJANDA

O movimento que gerou e realiza o FESTIJANDA – I Ciclo de Compositoras, nasceu das ações realizadas pelo Sarau da Jandyra, na cidade de Atibaia-SP. Foram 14 edições do sarau, em espaços culturais independentes e escolas públicas, com mais de uma centena de mulheres, de todas as faixas etárias e diversas etnias.

O sarau teve início em 2017, co-produziu e integrou a programação de um festival internacional de teatro, recebendo artistas do Chile e Uruguai. Em 2018, intensificou sua atuação pela representatividade e as diversas “mulheridades”, promovendo ações de políticas públicas pelos direitos da mulher e pelo patrimônio histórico da cidade: cortejos e rodas musicais que culminam na reabertura da Casa da Cultura Jandyra Massoni, fechada há mais de uma década, e na participação ativa pela preservação do Casarão Julia Ferraz. Desde o início da pandemia, o Sarau da Jandyra vem realizando ações online, o que possibilitou a participação de muitas Jandyras de outros estados e países (de Sul à Norte, do Chile à Portugal), e realizou a primeira temporada da Refulfeca – diálogo entre duas Jandyras, que conversam sobre a vida e a arte.

O projeto conta com a co-realização da ATA Cultural,associação de artistas de diversas linguagens que atua junto à comunidade para o fortalecimento da Cultura local de forma inclusiva e abrangente, e com o apoio da Casa Viva Piracaia, MAR – Movimento des Artistas Reunides de Atibaia e com a produção da Aflorar Cultura e Bufa Produções.

Serviço:

FESTIJANDA – I Ciclo de Compositoras

SHOW DAS PREMIADAS

Local: Cine Itá Cultural (R. Visconde do Rio Branco, 51 – Centro – Atibaia – SP)

Horário: 21h

Gratuito

Redes Sociais:

Instagram: @saraudajandyra I Youtube: Sarau da Jandyra I Facebook: Sarau da Jandyra

