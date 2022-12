Carnaval 2023: Atibaia abre inscrições para barracas de produtos alimentícios

Os preparativos para o Carnaval 2023 estão a todo vapor em Atibaia. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou um edital de chamamento público para exploração de barracas de produtos alimentícios durante as festividades do próximo ano, em processo que se dará por cadastramento e sorteio.

De acordo com o edital de chamamento público, estarão disponíveis 26 barracas, distribuídas na Praça Guanabara – Grito de Carnaval, Bloco do Zé Pereira, Bloco do Caveira e no Carnaval da Praça Claudino Alves (Matriz). Cada um dos locais também contará com uma barraca para o Fundo Social de Solidariedade, que não precisará participar do sorteio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A participação no sorteio é permitida apenas para entidades de cunho cultural, esportivo, religioso e assistencial, com sede no município de Atibaia, e com existência comprovada por cópia do CNPJ há pelo menos um ano. As entidades interessadas deverão realizar cadastro gratuito diretamente no site da Prefeitura via Plataforma 1Doc (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento), até o dia 20 de janeiro de 2023.

Os documentos exigidos são: solicitação de inscrição para o sorteio em papel timbrado da entidade; cartão CNPJ da entidade; ata de Posse ou Ato de Nomeação do representante legal da entidade; e RG ou CNH do responsável legal pela entidade.

O sorteio acontecerá no dia 23 de janeiro, às 18h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) e é obrigatória a presença de um representante legal da entidade no momento do sorteio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia